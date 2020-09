Lau Chan • 18 Sep 2020 - 03:00 AM

Ok. Dicen por ahí que la confianza es la base de todo, pero en definitiva hay información que a tu galán no le incumbe y que obviamente no debería tener conocimiento. ¡Te digo cuáles!

Contraseñas y claves secretas

Publicidad

Aunque vivas con él, debes entender que la contraseña de tus redes sociales y de tu cuenta bancaria son cosas que pertenecen a tu esfera personal, nadie más debe saberlas.

Intimidades sexuales de tus amigas

Contrario a lo que podrías pensar, él no quiere saber lo que excita a tu mejor amiga o del orgasmo que fingió una de tus compañera de oficina. Lo primero que pensará es si tú haces lo mismo con lo que pasa entre ustedes en la intimidad. Platicar intimidades de tus amigas pone a la defensiva a tu chico.

Lo que se dice a sus espaldas

Todo lo hemos hecho, y no está bien, porque en momentos de enojo es cuando más sacamos lo que opinan nuestros padres, amigos o hermanos de él. Por lo general no siempre son cosas agradables. En ocasiones, es mejor omitir ciertas opiniones negativas para no lastimar a quienes más queremos.