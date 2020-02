Coronavirus: más de 85.000 casos, 2.900 muertos en el mundo

AP - The Associated Press • 29 Feb 2020 - 08:43 AM

Un brote viral que comenzó en China ha infectado a más de 85.000 personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud nombró a la enfermedad COVID-19, en referencia a su aparición el año pasado y al coronavirus que la provoca.

A continuación, presentamos las cifras más recientes reportadas por las autoridades de salud de cada país hasta el miércoles en Beijing:

—China continental: 2.835 muertos entre 79.251 casos, la mayoría en la provincia central de Hubei

—Hong Kong: 94 casos, 2 muertos

—Macao: 10 casos

—Corea del Sur: 3.150 casos, 17 muertos

—Japón: 941 casos, incluidos 705 en el crucero Diamond Princess; 11 muertos

—Italia: 888 casos, 18 muertos

—Irán: 593 casos, 43 muertos

—Singapur: 98

—Estados Unidos: 62

—Francia: 57 casos, 2 muertos

—Alemania: 57

—España: 46

—Kuwait: 45

—Tailandia: 42

—Taiwán: 39 casos, 1 muerto

—Bahréin: 38

—Malasia: 24

—Australia: 23

—Gran Bretaña: 20 casos, 1 muerto

—Emiratos Árabes Unidos: 19

—Vietnam: 16

—Canadá: 14

—Suecia: 11

—Suiza: 10

—Irak: 8

—Noruega: 6

—Omán: 6

—Austria: 5

—Rusia: 5

—Croacia: 5

—Israel: 5

—Filipinas: 3 casos, 1 muerto

—Grecia: 3

—India: 3

—Líbano: 3

—Rumania: 3

—Pakistán: 2

—Finlandia: 2

—Holanda: 2

—Georgia: 2

—México: 2

—Egipto: 1

—Argelia: 1

—Afganistán: 1

—Macedonia del Norte: 1

—Estonia: 1

—Lituania: 1

—Bélgica: 1

—Bielorrusia: 1

—Nepal: 1

—Sri Lanka: 1

—Camboya: 1

—Dinamarca: 1

—Brasil: 1

—Nueva Zelanda: 1

—Nigeria: 1

—Azerbaiyán: 1

—Mónaco: 1