Segundo debate presidencial: Jóvenes interrogarán a los candidatos

image.png Segundo debate presidencial se llevará a cabo en la provincia de Chiriquí

Los participantes fueron seleccionados mediante los siguientes criterios: no estar inscritos en ningún partido político, no apoyar a ninguno de los candidatos presidenciales por libre postulación, no tener vínculos familiares con militantes de partidos políticos o candidatos presidenciales por libre postulación, y no ser funcionarios, entre otros.

Según el rango de edad del Padrón Electoral Final (PEF), de 18 a 25 años hay 534,722 electores (18%)(262,326 mujeres y 272,396 hombres); de 26 a 30 años, 332,959 (11%)(164,297 mujeres y 168,662 hombres); y de 31 a 40 años, 584,881 (19%)(289,966 mujeres y 294,915 hombres).

El primer debate será el 21 de febrero de 2024, el segundo se transmitirá el 13 de marzo de 2024 y el tercero y último se realizará el 17 de abril de 2024.

Los debates se transmitirán por cadena de radio y televisión a partir de las 7:30 p.m.