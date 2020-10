¿Teletrabajo y esparcimiento? Sí, conoce la nueva tendencia existente en Panamá

Marilyn Cejas • 31 Oct 2020 - 03:00 AM

La pandemia del coronavirus en el mundo, sin duda, ha cambiado considerablemente el estilo de vida de las personas y debido a la situación sanitaria que obligó a las autoridades a aplicar medidas como la cuarentena, distanciamiento social y otras restricciones; surgió el teletrabajo, el cual ha permitido a los profesionales cumplir sus labores desde su hogar.

Ahora bien, para nadie es un secreto que el teletrabajo representa una gran ventaja, sin embargo; para quienes somos profesionales, pero también esposas, amas de casa y madres, las tareas se triplican y con el tiempo, comenzamos a sentir el cansancio y el estrés.

Precisamente para contrarrestar esto y ayudar a que podamos trabajar pero a la vez tengamos un tiempo de esparcimiento en un lugar diferente que no sea nuestro hogar, hay una nueva tendencia que está tomando cada vez mayor fuerza y afortunadamente ya existe en Panamá.

Les hablo de Workation (combinación de "work" y "vacations"), una tendencia de la industria de viajes que mezcla la tecnología y la conectividad que necesitamos los profesionales con la comodidad y la variedad de los servicios de los hoteles. La misma, está presente en el Residence Inn By Marriott Panamá.

Pero ¿Dónde y cómo surgió esta tendencia? El Workation inició en las propiedades de Marriott International de México y el Caribe, y se ha extendido a través de Latinoamérica en países como Costa Rica y Brasil.

La misma, ha tenido gran aceptación y ahora llegó a Panamá, con espacios adaptados para crear cómodas estaciones de trabajo y con los más altos estándares del Compromiso con la Limpieza de Marriott International; debido a la actual situación con la pandemia del coronavirus.

Inspiración y productividad, son elementos claves para que podamos cumplir con nuestras labores y les cuento que tuve la dicha de vivir la experiencia en las instalaciones del Resident Inn by Marriott, ubicado en Paitilla, ciudad de Panamá; junto a mi esposo y mi bebé.

Pude instalarme en un hermoso lugar para trabajar, y mientras, mi bebé y mi esposo pasaron una tarde amena, fuera de casa y los tres vivimos una experiencia diferente que nos permitió dejar el estrés a un lado.

Por otro lado, Carlos Roque, Gerente General del Resident Inn by Marriott, el cual abrió sus puertas en Panamá en el mes de enero de este año 2020, explicó que el concepto del hotel es de largas estadías y que ofrece a sus huéspedes una habitación amplia con una estación de trabajo cómoda, totalmente equipada; dando gran importancia al uso de la tecnología para quienes tienen que cumplir con su trabajo en un espacio moderno y acogedor.

Con respecto a la tendencia Workation, Roque detalló que "precisamente por esta cuarentena tan larga que nosotros tuvimos aquí, sabemos que las personas están con la necesidad de salir, de despejarse un poco, pero de todas maneras tienen que cumplir con sus labores, entonces qué mejor lugar que hacerlo en un hotel donde ellos van a tener todas las comodidades y van a estar confiados de que tomamos las medidas necesarias para mantenerlos protegidos".

Pero eso no es todo, los huéspedes, sean nacionales o extranjeros, pueden contar con una gran cantidad de atracciones y facilidades desde su llegada al Residence Inn, ya que el hotel está dentro de las instalaciones del Centro Comercial Pacific Center, que cuenta con gran cantidad de tiendas, restaurantes, cine, entre otras opciones. Claro está, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, algunos lugares irán reabriendo poco a poco.

Y la vista de las habitaciones ni hablar, es realmente imponente, podemos ver la Bahía, lo que definitivamente inspira a cualquiera; y más si quien me lee es periodista o escritor, es un lugar perfecto para ser productivos y darle rienda suelta a nuestra imaginación.

Para quienes quieran trabajar fuera de casa, variar un poco y salir de la rutina, esta nueva tendencia la podrán conocer y vivir la experiencia simplemente realizando una reservación y B./20.00 más impuestos, lo que incluye:

- Espacio de trabajo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Café regular en la mañana y en la tarde.

- Snack en la mañana y en la tarde.

- 1 botella de agua.

- Wifi de cortesía.

- Self parking gratis.

- Tarifa preferencial para impresiones.

Definitivamente, la pandemia del coronavirus nos ha cambiado la vida, en muchos aspectos; resguardar nuestra salud es lo primordial y lo más importante, guardar distancia y no poder abrazar a nuestros familiares ni mucho menos recibir visitas, no poder caminar por un parque a respirar aire puro sin mascarilla, la herramienta que se volvió fundamental en nuestra cartera o bolso, de uso diaria, imprescindible y obligatoria; cumplir con nuestro trabajo desde casa para tener el menor contacto posible con muchas personas alrededor, obviar las fiestas de nuestros hijos con la presencia de todos sus amiguitos; son tantas cosas que han cambiado que creo que si sigo escribiendo no terminaría.

La pandemia nos trajo todo eso, pero también nos regaló la reflexión, el compartir más tiempo en familia, el entender la importancia del ahorro, el poder de la oración, el valorar cada minuto y cada momento vivido, el trabajar con la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos; todo y eso y mucho más, y si existen opciones para que esos momentos junto a nuestros seres queridos sean únicos y diferentes, bienvenidos sean y gracias a hoteles e instalaciones como el Residence Inn Panamá por pensar en que luego de estar tantos meses en cuarentena, todos necesitamos un tiempo de esparcimiento, protegidos y sin estrés.