Marilyn Cejas • 26 Nov 2020 - 11:59 AM

Marriott International se suma a la reactivación del turismo en Panamá, con las reaperturas de los hoteles JW Marriot Panamá y W Panamá, una excelente opción para disfrutar de unas vacaciones en la ciudad o bien, teletrabajar en un ambiente inspirador.

Cumpliendo con las recomendaciones y regulaciones de autoridades locales para proteger a nacionales y extranjeros de la pandemia del coronavirus, ambas propiedades retoman sus actividades con los más altos estándares y protocolos de limpieza de Marriott.

Sin duda, la hotelería promete ser uno de los grandes impulsores y dinamizadores de la economía de Panamá, ya que representa una apertura al capital local y extranjero que beneficia también al interior del país.

“Estamos felices de poder recibir nuevamente a los visitantes en nuestras propiedades y ofrecerles experiencias memorables que fusionan los altos estándares de marca con la cultura local, bajo estrictos protocolos de limpieza. Al mismo tiempo, somos optimistas en cuanto a la reactivación del sector, pues a pesar de ser un año de retos también lo es de aprendizaje, que nos fortalecerán como destino. Somos optimistas en que vendrá un mejor futuro para el turismo en el país, de la mano de las bellezas que esta tierra tiene para ofrecer y del talento de nuestros colaboradores”, dijo Demetrio Maduro, Chief del Business Council de Marriott International en Panamá y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Hoteles.

Es importante destacar que con la reactivación de los hoteles JW Marriot Panamá y W Panamá, se ponen en marcha más de 200 protocolos de limpieza en propiedad que cuidan cada paso del viajero en los espacios del hotel. Desde el reordenamiento de mobiliario e implementación de señalamiento para guardar el distanciamiento físico, hasta soluciones tecnológicas avanzadas como la digitalización de servicios contactless a través de la app de Marriot Bonvoy, ambos hoteles están listos para enfrentar los nuevos retos con instalaciones y servicios rediseñados.

Detalles interesantes de ambos hoteles:

JW Marriott Panamá

Ubicado a orillas de Punta Pacífica, este oasis de lujo clásico reabrió sus puertas recientemente, brindando nuevamente su refinada experiencia de marca a huéspedes y visitantes, y al mismo tiempo dando la bienvenida a aproximadamente 100 colaboradores.

Cuenta con una piscina infinita al estilo resort, una impresionante vista a la Ciudad de Panamá, tres terrazas y áreas abiertas para eventos que respeten el distanciamiento social y los más deliciosos platillos de cocina latinoamericana; además es el único hotel donde todas las habitaciones cuentan con balcón.

Pero eso no es todo, para que los nacionales puedan conocer y vivir la experiencia JW, el hotel lanzó Redescubre lo Local, una tarifa especial que incluye desayuno para dos adultos, 20% de descuento en alimentos y bebidas y late check out según disponibilidad.

W Panamá

Este hotel impresiona a todos los visitantes por su atrevido y vibrante diseño inspirado en la cultura local y el Canal de Panamá, el cual también integra la historia del destino con los coloridos patrones indígenas; reabrió este 23 de noviembre con espacios rediseñados para hacer frente a una nueva normalidad.

W Panamá regresa con una invitación a soñar despierto con Dream it, Do it, una oferta exclusiva para el mercado local que ofrece grandes beneficios por tiempo limitado como desayuno y estacionamiento sin costo, cocteles de bienvenida incluidos, 25% de descuento en alimentos y bebidas, así como acceso completo a WET Deck, entre otros beneficios.

Además, W cuenta con los paquetes de Staycation y Longer Stays, que ofrecen grandes beneficios como 20% de descuento en alimentos y bebidas, y resultan ideales para aquellos que quieran sentirse de viaje sin ir salir de la ciudad.

Sin duda, ambas son opciones que desde ya, tanto nacionales como extranjeros pueden conocer y disfrutar, sin tener que preocuparse por su salud, ya que cumplen con todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes por la actual situación.