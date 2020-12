Staycation, la mejor forma de vacacionar sin salir de la ciudad de Panamá

Marilyn Cejas • 5 Dic 2020 - 03:00 AM

El turismo, es uno de los sectores que poco a poco se ha ido reactivando en Panamá y el mundo, debido a la situación actual con la pandemia del coronavirus. Existe una nueva modalidad de turismo que ha tomado cada vez mayor fuerza en nuestro territorio, se trata del Staycation, ideal para quienes queremos sentirnos de viaje sin salir de la ciudad.

Así como lo leen, sin necesidad de ir tan lejos y confiados de llegar a un lugar donde se cumplen todas las medidas de bioseguridad y limpieza para proteger nuestra salud y la de nuestros familiares, ha llegado esta excelente opción que nos permite vivir una experiencia diferente y única.

Publicidad

El hotel W Panamá es el lugar donde podremos pasarla muy bien un fin de semana, bien sea unas mini vacaciones o que simplermente sentimos la necesidad de regalarnos unos días de sano esparcimiento, diversión y relajación junto a nuestros seres queridos, pareja e hijos.

Ubicado en Calle 50, la imponente estructura del W Panamá nos llamará la atención desde un primer momento y ni hablar de sus espacios internos, habitaciones, área de la piscina, gimnasio y demás bondades que ofrece.

Lo mejor es que fue pensado para enaltecer y honrar la cultura panameña y con sus diseños no tengo duda que quedarán impactados, como en mi caso, por la importancia que le dan al arte indígena y sus colores tan vibrantes.

Desde el piso 15, nacionales y extranjeros podemos disfrutar de los restaurantes y centros de entretenimiento del hotel como La Cajita Bar, en donde todos son bienvenidos a reunirse responsablemente y vivir un momento único de mixología y música en la ciudad.

Asimismo, este centro reabre con la nueva modalidad de W2GO, pedidos a domicilio con los mejores tragos para aquellos que deciden celebrar desde casa.

Bondades que animan a hospedarse

El hotel W Panamá, reabrió el pasado 23 de noviembre y actualmente está ofreciendo excelentes opciones para conocerlo. Una de ellas es Dream it, Do it, una oferta exclusiva que brinda grandes beneficios por tiempo limitado como desayuno y estacionamiento sin costo, cocteles de bienvenida incluidos, 25% de descuento en alimentos y bebidas, así como acceso completo a WET Deck, entre otros beneficios.

Y por supuesto, para quienes queremos redescubrir el especial encanto de Panamá, W cuenta con los paquetes de Staycation que les mencioné y Longer Stays, que ofrecen grandes beneficios como 20% de descuento en alimentos y bebidas.

La atención es muy buena, en La Cajita podrás sentirte como en casa, hay mesas, la barra y asientos cómodos tipo sofá para que uno pueda escoger el lugar que le parece mejor para comer. Ofrecen sillas para niños, unas bolsas para guardar las mascarillas mientras comes, paños para desinfectar las manos y los platos son deliciosos.

La tecnología es otra bondad que ofrece el hotel, pues para evitar tener tanto contacto con el menú que normalmente pasa de mano en mano, hay un código QR sobre la mesa y la habitación, con sólo escanearlo tendremos las opciones de alimentos y bebidas disponibles.

También es de libre elección solicitar la comida a la habitación o ir a los restaurantes; y si escoge comer en la habitación coloca las bandejas y todo en la parte de afuera de la puerta, llama y lo pasan a retirar. Esto, para evitar que el personal tenga que ingresar, una de las medidas de prevención contra el coronavirus.

Por otro lado, para quienes tenemos mascotas y queremos hacerlas partícipes de la gran experiencia Staycaiton, les tengo una muy buena noticia y es que el hotel es Pet Friendly, así que podrán llevarla, compartir momentos únicos y tomar muchas fotos.

Definitivamente, valorar lo que tenemos en Panamá y hacer turismo interno es lo mejor, sobre todo en estos momentos en que el mundo se enfrenta a la pandemia del coronavirus no se recomienda salir del país; una razón de peso para comenzar a valorar lo nuestro, darle fuerza a nuestro sentido de pertenencia y conocer todos los beneficios que tenemos sin salir de la ciudad y lo más importante, no bajar la guardia y protegernos con el uso de mascarilla, alcohol y gel en todo momento. ¡"Arriba el turismo interno, adaptémosnos a la "nueva normalidad"!