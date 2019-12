Nicole Kidman pasando por "House of the dragon", un 2020 de series

EFE • 30 Dic 2019 - 10:01 AM

La desbordante oferta de series continuará en un 2020 en el que Al Pacino llegará con "Hunters", una historia de cazadores de nazis mientras Patrick Stewart retomará su papel de capitán Picard en Star Trek y se espera con interés la primera producción derivada de "Juego de tronos", "House of the dragon".

HBO: NICOLE KIDMAN O DAVID SIMONS

Entre las novedades más destacadas de HBO están el nuevo proyecto de David Simon, el creador de la mítica "The Wire", que se atreve ahora con una adaptación de "La conjura contra América", de Philip Roth, que se estrenará en marzo, y Nicole Kidman como protagonista de "The Undoing", la historia de una terapeuta cuyo marido desaparece sin dejar rastro.

Phoebe Waller-Bridge será actriz y directora de "Run", su nuevo proyecto tras los éxitos de "Fleabag" y "Killing Eve"; Jude Law estará rodeado de traumas y misterios en una isla en "El tercer día", y el universo de Stephen King llegará por partida doble con "The Stand" y "The Outsider".

Muchas series continuarán con nuevas temporadas, como "Killing Eve" (3); "Westworld"; "The New Pope" (2), "Succession" (3), "Euphoria" (2) o "The Handmaid's Tale" (4).

Y uno de los secretos mejor guardados es cuándo llegará a las pantallas "House of the Dragon", la primera serie derivada del universo "Game of Throne", que se centrará en la historia de la casa Targaryen. Aunque tiene muchas papeletas de ser el lanzamiento estrella para EE.UU. de la nueva plataforma HBO Max, que reunirá en una única marca a HBO, DC, TNT, CW o Cartoon Network.

NETFLIX: APUESTA POR LA FICCIÓN EN ESPAÑOL

El 1 de enero llegará el primer estreno de Netflix, "Mesías", un thriller con trasfondo religioso protagonizado por Michelle Monaghan, una agente de la CIA que investiga a un hombre al que se le atribuyen milagros.

Pero si hay algo que caracteriza este año a la plataforma es su apuesta por la ficción en español que tan buenos resultados le está dando en todo el mundo.

El 14 de febrero se estrenará la temporada final de "Las chicas del cable" y el 3 abril la cuarta de "La casa de papel", y en fechas por determinar, la tercera de "Élite" y la segunda de "Hache".

Tampoco tiene fecha lo nuevo de Alex Pina, "Sky Rojo", un thriller con un reparto internacional que incluye a la española Verónica Sánchez, la argentina Lali Espósito o la cubana Yany Prado.

Ni "Alguien tiene que morir", otro thriller, de Manolo Caro -creador de "La casa de las flores"-, protagonizad por Carmen Maura, Cecilia Suárez y Ernesto Alterio.

AMAZON PRIME VIDEO: DE STAR TREK AL CID

Si hay una plataforma que se caracterizará por la variedad en 2020 esa es Amazon Prime Video.

Recién estrenado el año, el día 10 de enero, llegará "Treadstone", que narra el origen del programa homónimo del que salió Jason Bourne, que dio para una saga de cinco largometrajes.

Muy poco después, el día 24, "Star Trek: Picard", que recupera a uno de los personajes míticos de esta saga galáctica, el capitán Picard, al que interpreta de nuevo el veterano Patrick Stewart.

Aún sin fecha de estreno, "La templanza", una historia de amor ambientada a finales del siglo XIX, adaptación de la novela de María Dueñas y con Leonor Watling como protagonista o "El Cid", una versión contemporánea de la vida del héroe clásico, interpretado por Jaime Lorente.

Y tampoco se sabe cuando se podrá ver una de las series más esperadas de esta plataforma, "Hunters", con Al Pacino en una de sus escasas incursiones televisivas para contar la historia de un comando dedicado a atrapar un grupo de nazis en el Nueva York de 1977, que conspiran para crear un supuesto Cuarto Reich.

Las segundas temporadas de algunas de sus series más emblemáticas, como "The Boys", "Pequeñas coincidencias" o "Carnival Row" son otras de las novedades para 2020 anunciadas por Amazon, y también se espera que lleguen a lo largo del año la continuación de "Modern Love" o "El presidente", una serie con producción de Pablo Larraín inspirada en el "FIFA Gate", el escándalo de corrupción en el seno de la Federación Internacional de Fútbol.

DISNEY +: INVASIÓN GALÁCTICA Y DE SUPERHÉROES

Además de contar con un apabullante catálogo de títulos que incluye desde "Star Wars" a todo Marvel, la nueva plataforma de Disney ha comenzado su andadura con series de éxito en Estados Unidos, que llegarán al resto de los países según se ponga en marcha el servicio, lo que en el caso de España será el 31 de marzo, mientras que en Latinoamérica habrá que esperar a octubre.

"The Mandalorian", una serie derivada del universo de Star Wars, ha sido el primer éxito de Disney + y uno de los títulos más esperados en los países en los que esta plataforma aún no funciona.

Será probablemente uno de los primeros lanzamientos pero no el único. Otro de los que más expectativas ha levantado es "Falcon and the Winter Soldier", que dará todo el protagonismo a dos personajes secundarios en las aventuras de los Vengadores: Falcon y Soldado de Invierno. Además se sitúa justo después de la última entrega cinematográfica, "Endgame".

La séptima temporada de "Star Wars: The Clone Wars" es otro de los títulos que se estrenarán en 2020, aunque la mayoría de los proyectos no llegarán al menos hasta 2021, como la precuela de "Rogue One", la nueva serie sobre Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor, las dedicadas a Hawkeye o Loki -dos de los personajes secundarios más carismáticos de los Vengadores- o la animación de "Monster at Work", secuela de "Monsters Inc".

MOVISTAR: COMEDIAS, POLÍTICA Y THRILLERS

La plataforma española con presencia en América Latina tiene como estrella sus ficciones nacionales.

"La unidad", una serie que aborda el trabajo de las brigadas antiyihadistas españolas, bajo la batuta de Dani de la Torre y protagonizada por Nathalie Poza y Marián Álvarez, es una de las grandes apuestas de Movistar para 2020, junto a "La vida invisible", centrada en el origen de ETA y que dirige Mariano Barroso.

Otro títulos que llegará a lo largo del año son la adaptación de la novela de Julia Navarro "Dime quién soy", una historia feminista encabezada por Irene Escolar.

También habrá más temporadas de series de éxito como "El embarcadero", con una segunda entrega a partir del 17 de enero, o "Skam", con la tercera el día 10 y una cuarta a lo largo del año.