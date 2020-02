Ready Pa' la Foto, primer Mega Digital pronto por Medcom Go

View this post on Instagram

La vida se trata de cambios y nuevas experiencias y ahora me tocará estar frente a las cámaras en este gran proyecto. . Ready Pa la Foto, primer mega digital de Panamá!! . Un reality Show hecho por fotógrafos para fotógrafos y todos tendrán la oportunidad de ser parte de el. . Así que si te gusta la fotografía o conoces alguien que le guste pregúntale si está Ready Pa la Foto y que esté atento a la mecánica para participar. . Por @medcomgo y @oyetv 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼📸📸📸📸