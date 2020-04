ShowBiz • 1 Abr 2020 - 09:30 AM

La actriz Reese Witherspoon se prepara estos días para el inminente estreno de un nuevo programa de entrevistas y consejos de utilidad que presentará ella misma, un espacio que se emitirá por supuesto a través de internet y se grabará durante diversas videoconferencias. El formato no será muy diferente del que caracterizaba a su ya difunto 'Shine On With Reese', el cual sigue disponible, como ha recordado la propia intérprete, en la plataforma de streaming Netflix a pesar de que no fue renovado.

El objetivo del citado espacio pasa por ofrecer recomendaciones e ideas ingeniosas para que los espectadores saquen el máximo partido a esta etapa de reclusión doméstica ligada a la crisis del coronavirus, por lo que la oscarizada artista invitará a expertos procedentes de diferentes ámbitos profesionales a fin de instruir y entretener desde una perspectiva lo más global posible.

"He estado hablando con muchas personas y pienso que podríamos estimular una conversación constructiva sobre la forma en que lidiamos con esta situación. He hablado con asesores matrimoniales, expertos en labores paternales, gente que me asesora sobre economía familiar, y creo que sería positivo compartir estos testimonios con vosotros", ha explicado la protagonista de 'Big Little Lies' en su cuenta de Instagram.

Entre las figuras de referencia que pasarán virtualmente por su salón, también destacan amigos personales de la intérprete que, en los últimos días, le han venido enseñando recetas de cocina "divertidas e inspiradoras". Sin embargo, la invitada que inaugurará el programa, según ha revelado Reese, será Eve Rodsky, quien ofrecerá algunos de los trucos para la distribución equitativa de las tareas domésticas que aparecen en su exitoso libro 'Fair Play'.