Las labores de rescate para encontrar a Naya Rivera, que desapareció el pasado miércoles en el lago Piku de California mientras navegaba con su hijo, se habían convertido en los últimos días en una búsqueda para tratar de recuperar su cuerpo, y desgraciadamente han llegado a su fin este lunes con la aparición de un cadáver que se ha confirmado que es el de la actriz.

Las esperanzas de encontrar con vida a la intérprete eran prácticamente nulas desde finales de la semana pasada, pero la noticia de su muerte ha supuesto un duro golpe para sus antiguos compañeros de reparto, que en las últimas horas le han rendido tributo a través de las redes sociales.

En los homenajes que han dedicado a Naya, todos han coincidido en que era una mujer independiente, con una personalidad arrolladora y que siempre conseguía hacerles reír en el set de rodaje.

El actor Chris Colfer, que daba vida a Kurt Hummel en la ficción, ha publicado un largo mensaje en el que ha reconocido que le faltan palabras para tratar de resumir más de una década de amistad.

"Su carácter brillante y su sentido del humor no tenían comparación. Su belleza y su talento eran de otro mundo. Siempre decía la verdad, con elegancia y sin miedo", ha asegurado. "Conseguía que un día malo se convirtiera en uno maravilloso con un solo comentario. Inspiraba y animaba a los demás sin siquiera proponérselo. Tenerla cerca era una medalla de honor tanto como una armadura. Naya era realmente única, y siempre lo será".

Jane Lynch, que interpretó a la entrenadora Sue Sylvester en la popular serie musical, la ha recordado como una fuerza de la naturaleza y Alex Newell, que se unió en la tercera temporada como Unique, ha rescatado una antigua entrevista que realizaron juntos y a desgana para demostrar que Naya era capaz de darle la vuelta incluso a las situaciones más tediosas y convertirlas en una experiencia desternillante, como hizo en aquella ocasión.

Kevin McHale, Artie para los fans de 'Glee', ha sido uno de los que más se ha explayado a la hora de hablar de Naya, a quien consideraba parte de su familia y que le enseñó además a mantenerse firme y defenderse ante las críticas con el ejemplo.

"Sobre todo, estoy agradecido de que mi padre la conociera unas semanas antes que yo, y cuando llegué al rodaje me dijo: 'Busca a una chica llamada Naya, porque parece muy simpática'. Bueno, papá, tenías razón y se convirtió en una de mis personas favoritas", ha afirmado Kevin.

Amber Priley, más conocida por el personaje de Mercedes, la ha definido como su compañera favorita de dueto y Darren Criss ha lamentado que no tuviera la oportunidad de demostrar más a menudo su talento como cantante. "Siempre me conmovía lo mucho que se preocupaba por su familia y por sus amigos, y lo mucho que cuidaba de sus amigos. Estuvo ahí para ayudarme en muchas ocasiones, aunque no era su obligación, y siempre me consideré un afortunado por contar con su amistad", ha añadido Darren.

Demi Lovato, que se metió en la piel de la novia de Naya en varios episodios, ha celebrado el personaje de Santana al que la malograda actriz dio vida de manera magistral por haber servido de inspiración a muchas chicas homosexuales como ella misma.

Por el momento Heather Morris, su pareja en la ficción y amiga íntima en la vida real, no se ha pronunciado acerca de la devastadora pérdida de Naya, a quien hasta el último momento creía que encontrarían malherida pero viva. De hecho, el pasado fin de semana organizó una búsqueda paralela a la de las autoridades por la orilla del lago Piku por si la artista había conseguido llegar a tierra tras desaparecer bajo el agua, tal y como explicó que había ocurrido su hijo pequeño.