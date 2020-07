SHOWBIZ • 17 Jul 2020 - 07:45 AM

Tras varios años de lucha contra el sobrepeso, así como para solventar otros problemas de corte físico y anímico, Rob Kardashian atraviesa finalmente una etapa de gran estabilidad en todos los sentidos, marcada tanto por la responsabilidad con la que ha abrazado un estilo de vida mucho más saludable que antaño, como por su condición de padre entregado en cuerpo y alma a su pequeña Dream.

El diseñador de calcetines demostró recientemente, por medio de unas fotos que trascendieron de la fiesta de cumpleaños de su hermana Khloé, algunos de los efectos tan positivos que se derivan de su evidente pérdida de peso, en particular la amplia y entusiasta sonrisa que luce en esta época tan satisfactoria de su existencia.

Y precisamente gracias a la "confianza" que ha venido ganando en los últimos tiempos, algunos miembros de su mediática familia parecen tener claro que Rob regresará más pronto que tarde, y por todo lo alto, al reality 'Keeping Up With The Kardashians'.

Así lo ha expresado la citada Khloé Kardashian en medio de su última entrevista radiofónica, haciendo referencia a la "seguridad en sí mismo" que ha venido desarrollando Rob durante su período de confinamiento y, por tanto, al hecho de que ya no le incomodaría presentarse ante las cámaras del espacio televisivo y los millones de espectadores que ven el programa cada semana.

"Mi hermano estará muy pronto de vuelta, lleva preparándose mucho tiempo para ello. A día de hoy se siente mucho más cómodo y seguro de sí mismo. Creo que ha dado la bienvenida a una nueva época de su vida, y le enorgullece poder compartirla con nuestros seguidores", ha expresado Khloé en conversación con la emisora Sirius XM.