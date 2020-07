Las nominaciones a los Emmy: más diversidad, debutantes y Michael Jordan

AFP • 29 Jul 2020 - 08:23 AM

Del récord de actores negros nominados al debut de Apple TV en los Emmy, estos son cuatro puntos destacados del anuncio de las nominaciones este martes para el premio más importante de la televisión de Estados Unidos.

Más de un tercio de las nominaciones de actuación fueron para actores negros, un nuevo récord.

Entre ellos se encuentran Billy Porter ("Pose"), Sterling K. Brown ("This Is Us" y "The Marvelous Mrs Maisel"), Issa Rae ("Insecure") y Regina King, de "Watchmen", el programa más nominado (26).

El aumento del número de nominaciones de artistas negros confirmó los esfuerzos de la Academia de la Televisión por impulsar la diversidad racial en la pequeña pantalla, aunque este año no hubo nominados latinos.

"Las vidas de los negros importan. Las historias negras importan", tuiteó la Academia el martes.

El anuncio de las nominaciones para los Emmy se produce en medio de un proceso de reflexión nacional sobre raza, con protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el país.

"Este tipo de representación es algo que viene desde hace mucho tiempo. No hay escasez de talento dentro de la comunidad negra", dijo a Entertainment Tonight Yahya Abdul-Mateen II, nominado a los "Watchmen" de HBO.

"A veces se necesitan ciertas circunstancias en el mundo para que la gente abra los ojos y la gente se abra, para ampliar su periferia".

La cantidad de contenido televisivo elegible para los Emmy aumenta casi todos los años.

En 2020, mientras Netflix obtuvo un récord de 160 nominaciones, nuevas plataformas de streaming entraron entre los candidatos.

Disney+ dejó su marca con 19 nominaciones, 15 de ellas para su serie insignia, el spin-off de "Guerra de las Galaxias" "The Mandelorian".

Apple TV+ consiguió 18 nominaciones, incluyendo las de Jennifer Aniston, Steve Carell y Billy Crudup por su programa insignia "The Morning Show".

La incipiente plataforma de streaming Quibi también obtuvo 10 nominaciones, incluidas la sátira policial "Reno 911!" y el thriller distópico "Most Dangerous Game".

El actor de "This Is Us" Ron Cephas Jones y su hija Jasmine Cephas Jones, que se hizo famosa como miembro del reparto original del musical de Broadway "Hamilton", fueron nominados para la edición 2020 de los Emmy.

Ron Cephas Jones fue nominado por su papel en el desgarrador drama, por el que ya fue premiado en 2018.

Su hija se unió al club de los nominados a los Emmy por su papel en el drama de Quibi "#FreeRayshawn".

"¡Todavía estoy impactada! Gracias a @TelevisionAcad por esta nominación al Emmy!", dijo Jasmine Cephas Jones en un tuit en el que también felicitó a su padre.

"Orgullosas de ser parte de historias importantes en estos tiempos".

La serie de Netflix "Tiger King", que causó furor al inicio del confinamiento por la COVID-19, se enfrenta en los Emmy contra "The Last Dance" sobre la vida de la leyenda del básquet Michael Jordan.

Ambos compiten en la categoría documental o serie de no ficción, en la que también fue nominada "Hillary" de Hulu, sobre la derrotada candidata presidencial estadounidense; "American Masters", de PBS, que sigue las vidas de destacados artistas; y "McMillion$" de HBO, sobre la estafa del juego del Monopoly de McDonald's.

"The Last Dance", que se emitió durante el encierro mientras las ligas deportivas profesionales se veían obligadas a suspender sus juegos, fue el documental más visto en ESPN.

"Estoy muy orgulloso de todo nuestro equipo, que trabajó incansablemente durante años para hacer de 'The Last Dance' lo que fue", dijo el director Jason Hehir.

"Estoy más que agradecido por la experiencia, dedicación y perseverancia (del equipo) en medio de circunstancias sin precedentes cuando terminamos el show en las primeras etapas de esta pandemia".