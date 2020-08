SHOWBIZ • 24 Ago 2020 - 04:35 PM

La actriz británica Sophie Turner, madre de la pequeña Willa con su marido Joe Jonas, no ha dudado en escenificar en sus redes sociales el emotivo encuentro que ha protagonizado con su particular trono de 'Juego de tronos', no el más famoso y codiciado trono de hierro, sino el que acreditaba a su personaje de Sansa Stark como soberana del reino independiente del norte al final de la serie.

"Bienvenido a casa", ha escrito la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la emblemática silla de madera que ya forma parte de la decoración de su casa familiar. El guitarrista de los Jonas Brothers no ha dudado en dejar un comentario elogioso para celebrar la llegada de semejante mueble a su hogar.

Publicidad

Pero el trono de los Stark no es el único recuerdo tangible que la artista mantiene de sus casi nueve años de trabajo en la producción de HBO que la catapultó al estrellato, ya que Sophie también tiene, entre otras cosas, un revelador tatuaje que representa al huargo de la casa que reina desde Invernalia y el conocido emblema 'El lobo solitario muere, pero la manada sobrevive'.