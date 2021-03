SHOWBIZ • 9 Mar 2021 - 09:56 AM

No cabe duda de que la historia de los duques de Sussex, con toda la intriga palaciega y los enfrentamientos familiares que supuestamente se han producido entre bambalinas, serviría para dotar de contenido a varias temporadas de 'The Crown'. Los fans de la serie se frotan las manos pensando en cómo abordaría la polémica entrevista que Enrique y Meghan acaban de conceder a la presentadora Oprah y en la que ciertos miembros de la monarquía no han salido demasiado bien parados.

Como una obra de ficción que es, 'The Crown' podría permitirse, por ejemplo, mostrar a los royals siguiendo la retransmisión en directo desde sus residencias oficiales y sus respectivas reacciones al ser mencionados a lo largo de la conversación. Sin embargo, la producción de Netflix no llegará a documentar nunca esta parte del reinado de Isabel II, marcada por la salida de su nieto de la monarquía, y no por falta de interés del público, sino por una norma establecida por su creador.

Peter Morgan solo escribe acerca de acontecimientos que han sucedido hace al menos veinte años, como el fallecimiento de Lady Di o el romance de la princesa Margarita con Peter Townsend que se vio truncado por el férreo protocolo de la Firma. Siguiendo esta regla, la polémica en torno a Enrique y Meghan resulta demasiado reciente para convertirse en ficción.

Curiosamente, el matrimonio reconoce haber visto algunos de los episodios, y Enrique considera que reflejan bastante bien los sacrificios lo que conlleva una vida al servicio de la corona británica.