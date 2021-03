SHOWBIZ • 24 Mar 2021 - 04:20 PM

Una de las razones por la que los fans de 'Sexo en Nueva York' esperan con cierta inquietud el reboot que prepara HBO Max es que ya se ha confirmado que no contará con varios de los antiguos personajes de la serie. La ausencia de Kim Cattrall como Samantha Jones no supone ninguna sorpresa en vista de que ella se negó a rodar una tercera secuela para la gran pantalla, pero la noticia de que Chris Noth, el encargado de dar vida a Mr. Big, tampoco aparecerá en la continuación de la historia titulada 'And Just Like That' fue recibida con un recelo abierto.

Las desapariciones del gran amor de Carrie y de una de sus mejores amigas no son las únicas que tendrá que explicar la trama. En un primer momento se aseguró que David Eigenberg, que se metía en la piel del esposo de Miranda, era otra de las bajas, lo que supondría que la abogada pelirroja se habría vuelto a separar en la ficción.

Sin embargo, el actor ha aclarado ahora que, por su parte, estaría encantado de retomar el papel de Steve Brady para dejar la puerta abierta a un posible regreso: "Me encanta la serie. Me parece muy interesante que hayan decidido revivirla", ha asegurado en declaraciones a Us Weekly, en las que no ha escatimado en halagos para Cynthia Nixon, su compañera de reparto e interés amoroso. "Trabajar con ella es un sueño".

En su caso, lo único que ensombrecería el reencuentro con el elenco de 'Sexo en Nueva York' sería no contar con la actriz que se metía en la piel de su madre en la serie, Anne Meara, ya que falleció en 2015.