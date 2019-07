Confirman 36 muertes por influenza, Turner asegura que llevarán control en colocación de vacunas

La ministra de Salud, Rosario Turner, informó este miércoles que el sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica ha confirmado 36 defunciones por el virus de la influenza en el país.

Turner manifestó que la mayoría de las muertes eran prevenibles, ya que se tenían las vacunas contra el virus, que la autoridad sanitaria gestionó a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Expresó que la población debe entender que no solamente está circulando en el país el H1N1, sino también adenovirus que aumenta las complicaciones en unas sola persona.

En el tema de vacunas, Turner aseguró que están priorizando los recursos a grupos vulnerables, buscando poner “la casa en orden… y se acabó el relajo”.

Indicó que en su administración habrá un control “nosotros no podemos estar mandando vacunas a una empresa las dosis y no tener un informe, no podemos enviar vacunas a grupos que no están en riesgo, cada vacuna se le pone a la población en riesgo ya que es una inversión”.

Reitero que en las instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) están vacunando contra el virus influenza a los grupos priorizados, sobre todo embarazadas, menores de 5 años, mayores de 60 años, enfermos crónicos y trabajadores de salud.

La titular de salud expresó que encontró algunas debilidades en el proceso de pago que requieren ponerse al día con la OPS/OMS, ya que se le debe pagar a tiempo para que puedan recibir y distribuirlas a nivel nacional.