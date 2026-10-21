Dos fallas críticas ponen en riesgo sitios web de todo el mundo: qué recomiendan los expertos

Dos fallas críticas ponen en riesgo sitios web de todo el mundo

Japón emitió este miércoles 21 de octubre una alerta urgente por el descubrimiento de dos vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado en sitios web de todo el mundo. Las autoridades japonesas advirtieron que las fallas podrían comprometer servidores y permitir el acceso no autorizado a información si los administradores no aplican las medidas de seguridad correspondientes.

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¿Qué advirtió Japón sobre las vulnerabilidades de PHP?

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que el equipo de seguridad de PHP había emitido una alerta por dos fallas graves y pidió a los responsables de sitios web públicos prepararse para instalar el parche de corrección anunciado.

La Oficina Nacional de Coordinación de Ciberseguridad de Japón también advirtió que los sistemas podrían verse comprometidos si no se adoptan las medidas necesarias. Además, recomendó suspender temporalmente los servicios afectados cuando no sea posible aplicar la actualización de seguridad.

Japón emitió este miércoles una alerta "con gran urgencia" tras el descubrimiento de dos vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado por gran parte de los sitios de internet de todo el mundo, en medio de una ola de ciberataques recientes en el… pic.twitter.com/9k8scmTQpB — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Qué riesgos representan estas fallas para los sitios web?

De acuerdo con la información difundida, las vulnerabilidades podrían permitir a ciberdelincuentes acceder de forma remota a servidores, tomar el control de sistemas afectados o sustraer información.

La alerta también generó preocupación en Europa. Tras un aviso del servicio de ciberseguridad de la Unión Europea (CERT-EU), distintas organizaciones adoptaron medidas preventivas, incluida la desconexión temporal de páginas web en Países Bajos, según reportó la agencia EFE.

OpenAI también se refirió públicamente a la gravedad de los fallos y señaló que sus modelos de inteligencia artificial colaboraron con investigadores en su descubrimiento.

¿Qué deben hacer los administradores de páginas web?

Ante este tipo de vulnerabilidades, las recomendaciones difundidas por las autoridades incluyen:

Verificar si los servidores y sitios web utilizan versiones afectadas de PHP.

Revisar los avisos oficiales del equipo de seguridad de PHP.

Instalar los parches de seguridad correspondientes cuando estén disponibles.

Evaluar medidas temporales de protección si no es posible actualizar inmediatamente.

La advertencia ocurre en medio de una serie de ciberataques registrados en Japón durante los últimos meses, que han afectado a empresas, instituciones y servicios públicos.

FUENTE: EFE