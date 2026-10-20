Lluvia de meteoros Oriónidas: ¿Cuándo y dónde podrá verse desde Panamá?

La lluvia de meteoros Oriónidas alcanzará su punto máximo entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026, ofreciendo la oportunidad de observar en el cielo los restos dejados por el famoso cometa Halley. NASA estima que, bajo condiciones favorables y cielos oscuros, pueden observarse entre 10 y 20 meteoros por hora.

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¿A qué hora será mejor observar las Oriónidas?

NASA explica que este año una Luna gibosa creciente y brillante dificultará la observación de los meteoros más tenues. Por esta razón, la mejor oportunidad será durante las horas previas al amanecer del jueves 22 de octubre, después de que la Luna se haya ocultado.

Las Oriónidas parecen originarse en dirección a la constelación de Orión, cerca de la estrella Betelgeuse, aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier zona del cielo. El fenómeno está activo desde el 2 de octubre y continuará hasta el 7 de noviembre.

La noche del 21 al 22 de octubre, la lluvia de meteoros de las oriónidas alcanzará su punto máximo, ofreciéndonos la oportunidad de observar fragmentos de escombros del famoso cometa Halley iluminando nuestro cielo. Descubre más: https://t.co/AwdP87eMtW pic.twitter.com/tsmPiJqwIN — NASA en español (@NASA_es) October 19, 2026

¿Dónde podrá verse la lluvia de meteoros?

Las Oriónidas pueden observarse desde ambos hemisferios, por lo que también son visibles desde Panamá. Para tener mejores posibilidades de apreciarlas, se recomienda buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad, con una vista amplia del cielo y poca contaminación lumínica.

NASA recomienda permitir que los ojos se adapten a la oscuridad y simplemente mirar hacia arriba, sin necesidad de telescopios o binoculares. Las condiciones meteorológicas serán determinantes para su observación en Panamá, por lo que será importante verificar el pronóstico del tiempo durante la noche del 21 y la madrugada del 22 de octubre.