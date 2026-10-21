Astronomía Actualidad -  21 de octubre de 2026 - 07:57

Lluvia de meteoros Oriónidas: a qué hora verla esta noche desde Panamá

Las Oriónidas alcanzan su máxima actividad entre el 21 y 22 de octubre. Conoce cuándo observar la lluvia de meteoros desde Panamá.

Lluvia de meteoros Oriónidas

Lluvia de meteoros Oriónidas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La lluvia de meteoros Oriónidas 2026 alcanzará su período de máxima actividad entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre, ofreciendo una oportunidad para observar desde Panamá los fragmentos de polvo dejados por el cometa Halley. Bajo cielos oscuros y condiciones favorables, podrían observarse entre 10 y 20 meteoros por hora, según las estimaciones citadas de la NASA.

¿A qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros Oriónidas desde Panamá?

La mejor oportunidad para observar las Oriónidas será durante la madrugada del jueves 22 de octubre, especialmente en las horas previas al amanecer, cuando la constelación de Orión se encuentre más alta en el cielo.

La presencia de una Luna brillante podría dificultar la observación de los meteoros más débiles. Por ello, es recomendable buscar un lugar oscuro y aprovechar los momentos en que la Luna esté más baja o fuera del horizonte.

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