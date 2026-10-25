Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre efectos del terremoto en Panamá y manejo del Gobierno

En la edición de Debate Abierto de este domingo 25 de octubre analizamos los desafíos en materia de salud mental y atención de las poblaciones vulnerables luego del terremoto de magnitud 7.5, registrado el pasado 9 de octubre en Panamá, con las psicólogas clínicas, Lesbia González, Michelle Urrutia, la gerontóloga Joselin Pérez, además de la presidenta de la Fundación MAI, Yadira Yánez.

También sobre los efectos en las estructuras, con los ingenieros, Erick Chichaco y Irving Icaza. Abordamos la importancia de la reactivación económica con los presidentes de las cámaras de comercio de Aguadulce y Natá, Amalia Vásquez de Santiago, Fulvia Bósquez de Vargas y de Las Tablas, y Luis Jiménez. Por su parte, el excanciller, Jorge Eduardo Ritter, hizo un balance del manejo de la crisis, y el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, compartió una proyección de los trabajos que se realizan para recuperar las zonas afectadas.