¡Hoy es El Clásico! Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: hora en Panamá, dónde escuchar y seguir los goles

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre de 2026 en una nueva edición de El Clásico español, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m., hora de Panamá.

Los aficionados podrán seguir la previa, las incidencias, los goles y el resultado del partido a través de la cobertura de RPC Radio (90.9 FM y 106.3 FM) y el sitio web de Deportes RPC .

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¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid hoy?

Estos son los detalles del encuentro:

Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid.

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Hora en Panamá: 3:00 p.m.

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España.

Competición: LaLiga 2026-2027, jornada 10.

Dónde seguirlo: RPC Radio y Deportes RPC.

¡EL CLÁSICO SE VIVE POR RPC RADIO!



Este domingo 25 de octubre, el mundo del fútbol se paraliza. El @FCBarcelona @realmadrid se enfrentan en una nueva edición del clásico español, por la jornada 10 de @LaLiga.



Estadio Spotify Camp Nou

3:00 PM



¡No te… pic.twitter.com/Ij76TkMnVm — Rpc Radio (@rpc_radio) October 24, 2026

¿Cómo llegan Barcelona y Real Madrid a El Clásico?

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega como líder de LaLiga con 27 puntos, después de ganar sus primeros nueve encuentros del campeonato.

Por su parte, el Real Madrid, bajo la dirección de José Mourinho, ocupa la tercera posición con 21 puntos y buscará reducir la distancia frente a su máximo rival.

Ambos equipos afrontan el encuentro con ausencias importantes. El conjunto azulgrana tiene bajas por lesión, entre ellas las de Dani Olmo, Eric García y Andreas Christensen, mientras que el Real Madrid no contará con Vinícius Júnior por suspensión.

¿Dónde consultar los goles y quién ganó El Clásico?

La cobertura de Deportes RPC permitirá consultar las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid, así como el marcador, los goles y el resultado final una vez concluya el encuentro.

El partido representa el primer enfrentamiento liguero entre ambos clubes en la temporada 2026-2027, en una rivalidad histórica que sigue siendo uno de los principales atractivos del fútbol internacional.