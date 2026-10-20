Pandeportes cierra temporalmente la Arena Teófilo Al Brown tras inspección en Colón

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que la Arena Panamá Teófilo Al Brown, ubicada en la provincia de Colón, permanecerá cerrada temporalmente al público luego de que una inspección determinara que la instalación no se encuentra habitable por el momento.

Pandeportes: ¿Por qué cerrará la Arena Panamá Teófilo Al Brown?

La decisión fue adoptada después de una evaluación realizada por personal de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de Pandeportes, encargado de verificar las condiciones de la infraestructura.

.@Pandeportes comunica que la Arena Panamá Teófilo Al Brown, ubicada en Colón, permanecerá cerrada al público temporalmente y el personal será trasladado a otra instalación de la provincia para dar continuidad a sus labores.



La medida es adoptada luego de que se determinara que… pic.twitter.com/tzaABxaANy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Como parte de la medida, el personal que labora en la Arena será trasladado temporalmente a otra instalación deportiva de la provincia de Colón, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus funciones.

Pandeportes no informó, por el momento, cuánto tiempo permanecerá cerrado el recinto ni detalló qué trabajos deberán realizarse antes de su reapertura. La institución tampoco precisó en el comunicado suministrado las afectaciones específicas encontradas durante la inspección.