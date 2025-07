Selección de Baloncesto de Panamá: Venta de boletos para la Copa Latina de Baloncesto "Camino a Nicaragua"

Los precios no incluyen cargos adicionales. Los menores de 14 años entran gratis si visten camiseta de academia o de algún equipo de baloncesto.

Embed - Federación Panameña de Baloncesto on Instagram: "¡Nos preparamos para un mes lleno de intensidad y orgullo nacional! Panamá será sede de grandes choques internacionales y luego irá con todo a la AmeriCup 2025 en Nicaragua. ¡Es tiempo de apoyar a la Sele! COPA LATINA – CAMINO A NICARAGUA Arena Roberto Durán, Ciudad de Panamá Domingo 17 de agosto 5:30 PM – Brasil vs Uruguay 8:00 PM – Panamá vs Argentina Lunes 18 de agosto 6:30 PM – Argentina vs Brasil 9:00 PM – Panamá vs Uruguay Martes 19 de agosto 6:30 PM – Uruguay vs Argentina 9:00 PM – Panamá vs Brasil FIBA @americup 2025 Polideportivo Alexis Argüello, Managua – Grupo B Viernes 22 de agosto Panamá vs Puerto Rico Sábado 23 de agosto Canadá vs Panamá Lunes 25 de agosto Panamá vs Venezuela El objetivo está claro: representar a Panamá con orgullo y competir al más alto nivel."