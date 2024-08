Cristiano Ronaldo está apunto de superar a Bad Bunny y a Shakira con su canal de YouTube

Cristiano Ronaldo hace historia con su canal de YouTube

En solo unos días, Cristiano Ronaldo ha logrado batir récords y ya está cerca de superar a los artistas Bad Bunny y Shakira en la plataforma de streaming.

Actualmente, el futbolista cuenta con más de 46 millones de suscriptores, y su primer video, "When I Met the Most Famous Cristiano," ya tiene 30 millones de reproducciones.

Cabe señalar que Bada Bunny cuenta con 47 millones de suscriptores y Shakira 46 millones de suscriptores, por lo que se espera que pronto logre duplicar los números.