EN VIVO | Resultados del sorteo Dominical de la Lotería Nacional de hoy, 18 de octubre

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 18 DE OCTUBRE
PRIMER PREMIO: 5677
- Letras: CDCA
- Serie: 20
- Folio: 15
SEGUNDO PREMIO: 1558
TERCER PREMIO: 3304
Sorteo Dominical
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Dominical correspondiente al 18 de octubre del 2026.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Dominical correspondiente al 18 de octubre del 2026, el cual se realiza este jueves 15 debido a un cambio de fecha de la institución.