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Sorteo Dominical

EN VIVO | Resultados del sorteo Dominical de la Lotería Nacional de hoy, 18 de octubre

EN VIVO | Resultados del sorteo Dominical de la Lotería Nacional de hoy, 18 de octubre
Entretenimiento - 

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Dominical correspondiente al 18 de octubre del 2026.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Dominical correspondiente al 18 de octubre del 2026, el cual se realiza este jueves 15 debido a un cambio de fecha de la institución.

RESULTADOS DEL SORTEO DOMINICAL DEL 18 DE OCTUBRE

PRIMER PREMIO: 5677

  • Letras: CDCA
  • Serie: 20
  • Folio: 15

SEGUNDO PREMIO: 1558

TERCER PREMIO: 3304

La última cifra del tercer premio es el:

La última cifra del tercero. Se completa este tercer premio

Tercer premio completo: 3304

Casi termina el tercer premio

Viene la decena ganadora de este tercer premio del sorteo Dominical de octubre:

Número: 0

Se enciende la emoción en las personas en el último premio, pero no menos importante

Avanza el tercer y último premio

La segunda cifra de este tercer premio es el: 3

Comienza a jugar el tercer premio

El último premio de este sorteo Dominical del 18 de octubre, pero no menos importante.

La primera cifra es el: 3

Finaliza el segundo premio

Es momento de conocer el último número del segundo premio:

Número: 8

Segundo premio completo: 1558

Ya casi termina el segundo premio

Es momento de conocer el siguiente número del segundo premio:

Número: 5

Continuamos con el segundo premio

La segunda cifra de este segundo premio de este sorteo de la Lotería Nacional de Panamá:

Número: 5

Empieza el segundo premio y sale la primera cifra

Arranca el segundo premio y el primer número es el: 1

Serie y Folio del sorteo Dominical

Avanza el sorteo Dominical y es momento de conocer la serie y el folio:

  • Serie: 20
  • Folio: 15

Última cifra de este primer premio

El número: 7 - letra: A ¿Ganó?

Premio completo: 5677 - Letras: CDCA

Viene bueno el primer premio del sorteo Dominical

La tercera cifra del primer premio es:

Número: 7 - Letra: C

Continúa el primer premio del sorteo Dominical

El primer premio del sorteo Dominical de octubre avanza y sale:

Número: 6 - Letra: D

La primera cifra del primer premio

Sin más demora, ya se tiene el primer número del primer premio de este sorteo:

Número: 5 - Letra: C

Está todo listo para el inicio del sorteo Dominical del 18 de octubre de la Lotería

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 4 - 2 - 3 - 7

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 27 - 24 - 37

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: dónde ver los resultados del sorteo miercolito

El sorteo Dominical del 18 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

¿A qué hora inicia el sorteo del 18 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas del sorteo de este 18 de octubre del 2026.

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