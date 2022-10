¿Qué es de la vida de Enrique Siu, exparticipante de calle7?

Enrique Siu: planes para su futuro

image.png Enrique Siu, viajando por el mundo

Al parecer la resistencia y la técnica aún están presentes en Enrique, pues nos cuenta que uno de sus planes a largo plazo es abrir un negocio propio; aunque aún están como ideas, no descarta que en un futuro se vuelvan realidad, transmitiendo que su hoy esta lleno de retos "continuar trabajando y obteniendo experiencia" que no duda en enfrentarlos y a su vez superarlos.

Enrique Siu, su vida privada

Sé que te preguntarás ¿Esta soltero o casado? pues te informamos que nuestro guapo y simpático Enrique, no está solo; él nos resalta que aún esta con su bella novia que ya van para cinco años de estar juntos y ¡Vaya que lo están! Siu, nos dice que por ahora no tiene planes de matrimonio pero no crean que estarán eternamente de novios; no, el aguerrido excapitán de la furia roja subraya que piensa pedirle matrimonio a su pareja "en su momento".

Enrique Siu, deportes y entretenimiento

image.png Enrique Siu y su equipo de Kickball, actuales campeones de la liga Harpía.

Aunque calle 7 haya sido pausado durante estos últimos años, Enrique no ha dejado de entrenar y en su tiempo libre practica diversos deportes como el golf y también está en varías ligas de Kickball, al parecer la competencia aún se encuentra en su sangre.

Enrique Siu, recuerda cuando ganó la 4temporada

Lo que más recuerda de Calle 7, Enrique Siu, menciona que fue el momento cuando ganó la cuarta temporada del programa "Es un momento inolvidable, escuchar a personas decir mi nombre que quizás no las conocía pero sentir el apoyo de la gente es algo que jamás olvidaré" resalta el exparticipante que aún guarda con cariño los momentos y las amistades adquiridas por medio del programa que muy pronto volverá a las pantallas de Telemetro.

Enrique Siu: ¿Podría volver a calle 7?

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCjOLpE3AIMy%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Enrique Siu (@enriquersiu)

La verdad es que si me dieran la oportunidad si me gustaría pero como estoy trabajando si llegara a algún acuerdo puede que retornaría aunque todo esta en veremos, resalta Siu.