Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026 y lo dedica a los artistas panameños

Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026. EFE/ Matías Martin Campaya

Por Ana Canto El cantautor y compositor panameño Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, reconocimiento que dedicó a "todos los artistas panameños".

Durante su discurso, Blades también agradeció a todas las orquestas con las que ha trabajado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y a sus maestros.

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