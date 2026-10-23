Premios Billboard 2026 Entretenimiento -  23 de octubre de 2026 - 11:46

Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026 y lo dedica a los artistas panameños

El cantautor panameño Rubén Blades fue reconocido con el Premio Billboard Ícono durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026.

Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026.

EFE/ Matías Martin Campaya
Ana Canto
Por Ana Canto

El cantautor y compositor panameño Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, reconocimiento que dedicó a "todos los artistas panameños".

Durante su discurso, Blades también agradeció a todas las orquestas con las que ha trabajado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y a sus maestros.

View this post on Instagram

"El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de mucha construcción. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece. La oportunidad que recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y desarrollar mi carrera como cantante, compositor, productor", expresó Blades.

En esta nota:
Seguir leyendo

Conozca la agenda de actividades para este fin de semana en Panamá

¿Te tocó el sorteo Miercolito? Estos son los números ganadores del 21 de octubre y las provincias favorecidas

Conoce los próximos estrenos en los cines de Panamá de octubre, noviembre y diciembre

Recomendadas

Más Noticias