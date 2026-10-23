Rubén Blades recibe el Premio Billboard Ícono 2026 y lo dedica a los artistas panameños

El cantautor y compositor panameño Rubén Blades recibió el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, reconocimiento que dedicó a "todos los artistas panameños".
"El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de mucha construcción. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece. La oportunidad que recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y desarrollar mi carrera como cantante, compositor, productor", expresó Blades.