¿Te tocó el sorteo Miercolito? Estos son los números ganadores del 21 de octubre y las provincias favorecidas

El Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) 3087, correspondiente al miércoles 21 de octubre de 2026, dejó como primer premio el número 2948, según los resultados suministrados. Los billetes premiados fueron distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Coclé, Chiriquí, Panamá, Veraguas y Panamá Oeste.
Resultados del Sorteo Miercolito del 21 de octubre de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo:
Primer premio
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Número: 2948
Letras: ABAD
Serie: 22
Folio: 9
Provincias: Coclé, Chiriquí y Panamá.
Segundo premio
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Número: 8729
Provincias: Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.
Tercer premio
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Número: 9384
Provincias: Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.
¿En qué provincias cayeron los premios del Miercolito?
De acuerdo con la información proporcionada, el primer premio fue distribuido en Coclé, Chiriquí y Panamá, mientras que el segundo correspondió a Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.
Por su parte, el tercer premio fue distribuido en Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.
Los jugadores deben verificar sus billetes y chances con los resultados oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia, tomando en cuenta las condiciones correspondientes a cada premio.