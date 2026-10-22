¿Te tocó el sorteo Miercolito? Estos son los números ganadores del 21 de octubre y las provincias favorecidas

El Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) 3087, correspondiente al miércoles 21 de octubre de 2026, dejó como primer premio el número 2948 , según los resultados suministrados. Los billetes premiados fueron distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Coclé, Chiriquí, Panamá, Veraguas y Panamá Oeste.

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Resultados del Sorteo Miercolito del 21 de octubre de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo:

Primer premio

Número: 2948

Letras: ABAD

Serie: 22

Folio: 9

Provincias: Coclé, Chiriquí y Panamá.

Segundo premio

Número: 8729

Provincias: Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.

Tercer premio

Número: 9384

Provincias: Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.

Resultados oficiales del Sorteo Miercolito, 21 de octubre de 2026 pic.twitter.com/k0Ld2htAKZ — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) October 21, 2026

¿En qué provincias cayeron los premios del Miercolito?

De acuerdo con la información proporcionada, el primer premio fue distribuido en Coclé, Chiriquí y Panamá, mientras que el segundo correspondió a Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.

Por su parte, el tercer premio fue distribuido en Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.

Los jugadores deben verificar sus billetes y chances con los resultados oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia, tomando en cuenta las condiciones correspondientes a cada premio.