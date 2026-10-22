Panamá Entretenimiento -  22 de octubre de 2026 - 07:45

¿Te tocó el sorteo Miercolito? Estos son los números ganadores del 21 de octubre y las provincias favorecidas

Consulta los números premiados del Sorteo Miercolito del 21 de octubre de 2026, incluyendo el primer premio, las letras, la serie, el folio y las provincias.

¿Te tocó el sorteo Miercolito? 

¿Te tocó el sorteo Miercolito? 

Lotería Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) 3087, correspondiente al miércoles 21 de octubre de 2026, dejó como primer premio el número 2948, según los resultados suministrados. Los billetes premiados fueron distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Coclé, Chiriquí, Panamá, Veraguas y Panamá Oeste.

Resultados del Sorteo Miercolito del 21 de octubre de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo:

Primer premio

  • Número: 2948

  • Letras: ABAD

  • Serie: 22

  • Folio: 9

  • Provincias: Coclé, Chiriquí y Panamá.

Segundo premio

  • Número: 8729

  • Provincias: Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.

Tercer premio

  • Número: 9384

  • Provincias: Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.

¿En qué provincias cayeron los premios del Miercolito?

De acuerdo con la información proporcionada, el primer premio fue distribuido en Coclé, Chiriquí y Panamá, mientras que el segundo correspondió a Chiriquí, Coclé, Panamá y Veraguas.

Por su parte, el tercer premio fue distribuido en Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.

Los jugadores deben verificar sus billetes y chances con los resultados oficiales de la Lotería Nacional de Beneficencia, tomando en cuenta las condiciones correspondientes a cada premio.

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