Yailin La Más Viral le envió un mensaje a Anuel AA.

Yailin es una rapera de origen dominicana, que inició su carrera musical hace dos años con una colaboración con el artista dominicano El Cherry. Pero no fue hasta que empezó su relación con Anuel AA que su carrera tuvo un mayor incremento.

Producto de la relación con Anuel AA, la cantante Yailin tuvo una hija que tiene por nombre Cattleya, quién la cantante describe que su pequeña le ha cambiado la vida por completo.

"Cattleya me ha cambiado la vida por completo, ya no solo puedo pensar o actuar por mí, ya tengo una hermosa hija que depende de mí y todo lo hago pensando en ella y luego en mí", expresó Yailin La Más Viral a la entrevista de la revista People

La rapera Yailin, comentó que ha tenido que vivir experiencias muy trascendentales a su corta edad, pero que Dios siempre ha sido su sostén y sin importar lo que pase Él la ha ayudado ha superar y no rendirse.

Y ¿Tekashi? Yailin habló lo que ha aprendido de su colaborador

Aunque aún los artistas Yailin y Tekashi 6ix9ine no han confirmado que mantienen una relación amorosa, ambos han mostrado en sus redes sociales que se llevan y conectan muy bien.

"Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos y que con dedicación y esfuerzo, puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música", comentó Yailin acerca de lo que ha aprendido de 6ix9ine.

El rapero siente mucho cariño por Yailin, tanto que ha recibido lujosos regalos, así lo han dado a conocer en sus redes. Recientemente el 6ix9ine, le obsequió a su colaboradora una camioneta modelo Rolls-Royce color negra.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Yailin a su ex?

Durante la entrevista Yailin que a pesar de salir de una relación sentimental con el cantante Anuel AA, que no salió éxitosa, no puede hacerse de la vista gorda y decir que todo está bien, recalcó que han sido días difíciles, lo que piensa que es algo normal luego de una ruptura, pero agradece a Dios porque ha superado la situación y piensa en su hija.

La cantante aprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje al padre de Cattleya.

"Dios te bendiga, encuentra paz y se muy feliz", fue el mensaje que le envió Yailin La Más Viral al padre de su hija.