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Aclaran que el Meduca cuenta con personal idóneo para realizar evaluaciones en escuelas

La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, explicó cómo se realiza la evaluación de las escuelas y otras infraestructuras y el personal idóneo habilitado para esta tarea. Además reiteró las recomendaciones en caso de registrarse nuevas réplicas durante las clases escolares y la importancia de mantener la calma.