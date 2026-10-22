Panamá Entrevistas - 22 de octubre de 2026 - 08:41
Alcaldía de Panamá ha identificado a 1,070 personas en condición de calle
Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social de la Alcaldía de Panamá, explicó los cambios que se han realizado en el Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle de Las Garzas para atender a personas en condición de calle. Informó que se han identificado 1,070 personas con esta condición en el distrito capital, cuyo 98% son personas con trastornos por uso de sustancias ilícitas.