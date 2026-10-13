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"El Gobierno está haciendo el trabajo y va a llegar esa ayuda", director del IMA tras sismo de 7.5

El director del IMA, Nilo Murillo, defendió el trabajo que está realizando el Gobierno Nacional para atender la emergencia tras el sismo de magnitud 7.5 que se registró el pasado 9 de octubre en Panamá. Murillo Explicó que más de 700 funcionarios están trabajando en la elaboración de bolsas de alimentos para las personas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 en la región de Azuero, pero reconoció que hay muchas zonas rurales a las que es difícil acceder.