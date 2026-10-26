Panamá Entrevistas - 26 de octubre de 2026 - 10:24
Panamá iniciará exportación de café hacia Argentina
El embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa, y el empresario argentino, Martín Cabrales, presidente de Café Cabrales, brindaron detalles sobre el inicio de la exportación de café panameño hacia ese país sudamericano.
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