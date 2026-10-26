Explora más videos
Panamá Entrevistas -  26 de octubre de 2026 - 10:24

Panamá iniciará exportación de café hacia Argentina

El embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa, y el empresario argentino, Martín Cabrales, presidente de Café Cabrales, brindaron detalles sobre el inicio de la exportación de café panameño hacia ese país sudamericano.

Recomendadas

Más Noticias