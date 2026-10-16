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Sismo en Panamá | Acodeco recuerda que se mantiene precio tope de agua embotellada en Azuero

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que se mantiene vigente el decreto que establece el precio tope de agua embotellada en la región de Azuero, y pidió a los comercios evitar aumentos injustificados en medio de la emergencia que enfrenta el interior del país tras el terremoto.