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Sismo en Panamá | Explican la iniciativa "Chantin pa' la gente" para apoyar a los damnificados

Juan David Guardia, vocero de la Alcaldía de Panamá, explicó que la iniciativa “Chantin pa’ la gente” surgió como una solución rápida y eficiente para brindar alojamiento temporal a los damnificados por el terremoto de 7.5 que se registró en el país el 9 de octubre. Guardia dijo que ya ha sido habilitada la página donde los panameños podrán donar y sumarse a este proyecto.