SHOWBIZ • 24 Nov 2020 - 07:22 AM

Liam Payne no tiene demasiada suerte con sus casas. Cuando vivía en su antigua residencia de Londres se llevó más de un susto por culpa de luces que se encendían y se apagaban sin motivo aparente, y su expareja Cheryl y él compartieron una mansión en Los Ángeles con un fantasma llamado Alan al que nunca llegó a ver, pero que se manifestaba por las noches.

Por otra parte, tampoco parece que el antiguo componente de One Direction se esfuerce demasiado por buscar lugares sin un pasado terrorífico, ya que su nuevo hogar, en el que se instaló recientemente, cumple todos los requisitos para asustar incluso a los más escépticos.

"Anoche no dormí nada bien", les ha confesado a todos sus fans en su último directo de Instagram. "Me he mudado a una casa que está aún más encantada que todas las anteriores. Fue construida en 1500 y es vieja y espeluznante".

De momento, Liam parece encantado con la idea de dormir en un lugar en el que ocurren fenómenos paranormales y no descarta la posibilidad de grabar una especie de reality en el que documentaría esas experiencias que, aunque le aterren, no dejan de resultarle también fascinantes.