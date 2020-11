SHOWBIZ • 25 Nov 2020 - 10:07 AM

Este miércoles la duquesa de Sussex ha desvelado en un nuevo ensayo que el pasado mes de julio sufrió un aborto espontáneo mientras estaba embarazada del que iba a ser su segundo retoño. Charles Spencer, tío materno del príncipe Enrique, ha sido el primer miembro del entorno familiar del matrimonio que se ha pronunciado acerca de la triste noticia para enviarles todo su apoyo y aprobar tácitamente la decisión de la antigua actriz de compartir esta dolorosa experiencia, para animar a otras personas en su misma situación a hacer lo mismo como parte del proceso de recuperación.

"No puedo imaginar la agonía que sentirá cualquier pareja al perder un hijo de esa manera. Es muy, muy triste. Y por supuesto, estoy de acuerdo con que hoy todos nuestros pensamientos deberían de estar con ellos", ha afirmado el hermano de la malograda princesa Diana de Gales en la entrevista por videollamada que ha concedido al programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV.

En el artículo que Meghan ha escrito para el periódico The New York Times hace hincapié en varias ocasiones en lo importante que resulta hablar con naturalidad de las emociones negativas, poniendo como ejemplo la comentada entrevista que ella concedió hacia el final de su gira por Sudáfrica y en la que confesó que su primer año como 'royal' no había resultado nada sencillo.

"Estaba exhausta. Estaba dándole el pecho a nuestro hijo pequeño al mismo tiempo que intentaba poner buena cara ante el resto del mundo bajo un intenso escrutinio. Un periodista me preguntó si estaba bien y le contesté de forma sincera, sin imaginar que tanta gente se identificaría con mis palabras, desde madres primerizas a personas mayores o cualquiera que, a su manera, estuviese sufriendo en silencio", señala la duquesa para añadir que, en su caso, lo que más le ayudó fue que alguien se interesara por saber cómo se encontraba realmente y escuchase lo que ella tenía que decir sin juzgarla.