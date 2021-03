SHOWBIZ • 17 Mar 2021 - 03:32 PM

En una de sus últimas entrevistas, Demi Lovato afirmó que el final de sus compromiso con Max Ehrich había supuesto un gran alivio porque le hizo sentir que por fin podía empezar a 'vivir su verdad', o lo que es lo mismo, explorar con libertad su sexualidad para descubrir qué significa para ella identificarse como 'queer'. Sin embargo, en el documental que ha grabado para YouTube y que se ha estrenado este martes por la noche se muestra mucho más afectada.

En un primer momento, Demi trata de proyectar una imagen serena ante las cámaras asegurando que le entristece que su historia de amor 'acabara como lo hizo', pero que se alegra de que no le haya empujado a consumir drogas de nuevo, más allá de la marihuana, aunque esa pose no dura demasiado. En vídeos posteriores, que se encargó de grabar ella misma, se la puede ver llorando tras descubrir los comentarios que su exprometido había realizado acerca de ella, acusándola de 'utilizarle' y de aprovecharse de su ruptura para promocionar su sencillo 'Still Have Me'.

"Lo que dije antes no representa realmente por lo que estoy pasando. Durante todo este tiempo pensaba que no le echaba de menos. Solo extraño a la persona con la que empecé la cuarentena. Y no sé cómo entregarle mi corazón a alguien después de todo esto", afirma entre lágrimas.

En lo que respecta a los motivos por los que decidió comprometerse tras menos de un año de relación y terminó cancelando sus planes de boda dos meses más tarde, Demi reconoce que se dejó llevar por lo que creía que debería de hacer y que también influyó el hecho de que no tuviera cerca a sus mejores amigos durante el período de confinamiento.