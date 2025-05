Donald Trump afirma que no busca un tercer mandato, pero cuestiona límites constitucionales

"Esto no es algo que esté buscando hacer", declaró Trump durante una conversación con Kristen Welker, moderadora del programa "Meet the Press" de la cadena NBC News. Sin embargo, dejó entrever dudas sobre la necesidad de respetar los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe expresamente más de dos mandatos presidenciales. "Esto no es algo que esté buscando hacer", declaró Trump durante una conversación con Kristen Welker, moderadora del programa "Meet the Press" de la cadena NBC News. Sin embargo, dejó entrever dudas sobre la necesidad de respetar los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe expresamente más de dos mandatos presidenciales.

Trump, de 78 años, añadió que su objetivo es lograr “cuatro grandes años” en caso de ser reelegido, y luego entregar el cargo a “un gran republicano que siga adelante”, mencionando entre los posibles sucesores a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Donald Trump y un posible tercer mandato

La posibilidad de un tercer mandato ha sido planteada por el mandatario en ocasiones anteriores. En marzo aseguró que “no estaba bromeando” respecto a esa opción y mencionó, sin ofrecer detalles, que existen “métodos” que podrían permitirlo. Incluso, en su tienda oficial se han vendido gorras con la inscripción “Trump 2028”.

Modificar la Constitución para eliminar el límite de dos mandatos, introducido en 1947 tras la presidencia de Franklin D. Roosevelt, requeriría un complejo proceso legal que incluye la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de al menos 38 legislaturas estatales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1919108517371293946?t=q8kZUqMVvivt8Ok2a8l2ww&s=19&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista televisiva difundida este domingo que no está considerando seriamente postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, algo prohibido por la Constitución estadounidense, la cual -afirmó- no sabe si debe… pic.twitter.com/bOAS64gQ91 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 4, 2025

FUENTE: AFP