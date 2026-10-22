Fuerte terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet: esto se sabe del epicentro

Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino sobre las 16.33 horas (GMT), de este jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, y a una profundidad de 18 kilómetros.