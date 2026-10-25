María Corina Machado regresa a Venezuela y es recibida por seguidores en Barquisimeto

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este domingo 25 de octubre su regreso a Venezuela con un breve mensaje en redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”. Su llegada generó muestras de apoyo de ciudadanos que la recibieron en Barquisimeto, estado Lara.

En las calles, simpatizantes se acercaron a la dirigente para saludarla y expresar sus expectativas ante esta nueva etapa política. Entre los mensajes que se escucharon durante el encuentro, algunos ciudadanos le pidieron que ayude a lograr el reencuentro con sus familiares: “Tráeme a mis hijos”.

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Machado había permanecido fuera de Venezuela desde diciembre de 2025. Su regreso fue confirmado también por el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien celebró el anuncio y destacó la importancia del momento para el país.

Edmundo González celebra el regreso de María Corina Machado

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

A través de un mensaje publicado en redes sociales, González Urrutia expresó su emoción por la llegada de Machado a territorio venezolano.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, escribió. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, escribió.

El dirigente agregó que considera que el regreso de Machado representa un momento importante para los venezolanos y afirmó que espera reunirse pronto con ella para continuar el proceso político que impulsa la oposición.

El regreso a Venezuela de la líder de la oposición María Corina Machado es "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se lleva adelante en una mesa de diálogo con respaldo de Estados Unidos, declaró este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio.



Venezuela es… https://t.co/tTMOX0MMIZ pic.twitter.com/YHS40nuni0 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 25, 2026

“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, manifestó González, quien cerró su mensaje con la frase: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”. “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, manifestó González, quien cerró su mensaje con la frase: “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”.

¿Qué dijo María Corina Machado tras regresar a Venezuela?

La dirigente anunció su presencia en el país con el mensaje: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Su regreso ocurre después de varios meses fuera de Venezuela y en medio de las expectativas de sus seguidores sobre el futuro político del país.

Por ahora, la oposición ha destacado la importancia de su retorno, mientras se esperan más detalles sobre sus próximas actividades y los pasos que prevé impulsar tras su llegada.