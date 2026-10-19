Sacerdote fallece tras caerle una enorme cruz mientras celebraba una misa en vivo

El sacerdote Patricio Sánchez Molinari , de 53 años, falleció en Guayaquil, Ecuador, después de que una gran cruz de madera le cayera encima mientras celebraba una misa que era transmitida en vivo por redes sociales. El accidente ocurrió la noche del sábado, cuando el religioso se encontraba frente al altar de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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¿Cómo ocurrió el accidente del sacerdote en Ecuador?

Durante la ceremonia religiosa, una cruz de madera que permanecía colgada detrás del altar se desprendió y golpeó al sacerdote en la cabeza.

Las imágenes de la transmisión, difundidas a través de Facebook, muestran que varias mujeres presentes en la misa acudieron inmediatamente a auxiliarlo. En el video también se escuchan llamados para solicitar una ambulancia.

Posteriormente, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento del sacerdote mediante un comunicado.

El video del accidente se difundió ampliamente en redes sociales, mientras distintas iglesias y centros educativos católicos expresaron sus condolencias a familiares y allegados del religioso.

¿Quién era el sacerdote Patricio Sánchez Molinari?

Patricio Sánchez Molinari tenía 53 años y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en Italia en 1732.

El religioso estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.

La Arquidiócesis de Cuenca también lamentó su fallecimiento y expresó palabras de fortaleza para su familia, especialmente para su primo Esteban Sánchez, quien también es sacerdote y ejerce su ministerio en esa ciudad.

Arquidiócesis de Guayaquil anuncia misa de despedida

La Arquidiócesis de Guayaquil informó que se celebraría una misa de despedida el domingo a las 9:00 p.m., hora local, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde ocurrió el accidente.

La ceremonia fue anunciada como un espacio de oración y despedida para el sacerdote fallecido.

FUENTE: EFE