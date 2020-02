View this post on Instagram

#DIOSesGrande #FE DIOS sabe porque pasan las cosas , duele esto ya que es algo que tanto amo❤️ y qué le dedico día a día. Pero quiero darles gracias a todos , Familia , Amigos , Tauro , Fanaticos , jugadores , LPF por ayudarme volver a sentirme futbolista⚽️ ya que estos 3 partidos me ayudaron a recobrar las energías para enfrentar esta nueva batalla. Como dije una vez , tengo mis metas claras y las voy a cumplir Ahora junto con @taurofc y mis amigos de trabajo TENEMOS UNA BATALLA QUE GANAR!!! Nos vemos pronto en la cancha ID10 ❤️⚽️🙌🏼