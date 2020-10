View this post on Instagram

#DIOSesGrande #FE Gracias a DIOS acabo de recibir el #AltaMedica departe del doctor @drgerinaldo la cual quiero agradecer , decirles muchas gracias @alejocm83 @datillo y a todas las personas que hasta el momento de alguna manera me han ayudado Vamos Paso a paso 🚶🏽para terminar este gran reto. NOAH♥️ ya casi cumpliremos el primer objetivo 💪🏼