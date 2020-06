SHOWBIZ • 18 Jun 2020 - 08:35 AM

La cantante Dua Lipa ha vuelto a situarse en lo más alto de las listas de éxitos con su segundo álbum 'Future Nostalgia' y, más importante aún, parece haber convencido finalmente a los críticos de que su triunfal trayectoria en la escena pop, a la que llegó como un ciclón en el año 2015, no se trata de un fenómeno efímero y fugaz.

Y como se desprende de su última entrevista, que su carrera tenga una longevidad solo comparable a la de la reina del pop, la incombustible Madonna, es uno de los grandes objetivos que se ha marcado la joven británica de cara al futuro, aunque tampoco tiene intención de permanecer tanto tiempo en activo como para no poder disfrutar, en su momento, de una merecida jubilación.

Publicidad

"Quiero seguir haciendo esto tanto como pueda, ya que las mujeres deben sentir que, en esta industria y en tantas otras, han de poder trabajar todo el tiempo que quieran. Eso sí, en algún momento me retiraré y lo haré con un par de perritos conmigo y volviendo a fumar", ha explicado la intérprete en conversación con el podcast 'What We Coulda Been'.

A sus 24 años, la artista sueña con mantenerse en boga durante al menos unas cuantas décadas más y, en sus propias palabras, alcanzar su "culmen" creativo, como hiciera la ambición rubia, cuando empiece a rondar la década de los cuarenta. En el caso de su ídolo, hay que mencionar que su trabajo discográfico más innovador y premiado, 'Ray of Light', fue publicado en 1998 y cuando Madonna estaba a solo unos meses de cumplir cuarenta años.

"Creo que Madonna llegó a su culmen a los 40 o 45 años [con la segunda edad, Madonna lanzó el también exitoso 'Music'] y firmó el mejor álbum pop de la época. Y lo cierto es que sigue siendo una maravilla verla", ha reflexionado en su animada charla con el programa, justo antes de congratularse de la forma en que ya ha superado las expectativas que se había fijado inicialmente.

"El éxito del que he venido disfrutando es mucho más de lo que me podía haber imaginado. Para ser completamente honesta, jamás pensé que podría llegar tan lejos. Pero no porque no pensara que fuera capaz, sino porque no sabía que algo así podía suceder", ha sentenciado orgullosa.