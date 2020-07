Nimay González • 31 Jul 2020 - 02:21 PM

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo este viernes un llamado a dejar de lado agendas ocultas e hizo un llamado a la unidad frente a la pandemia de la COVID-19.

“La frase uniendo fuerzas nunca es tan apropiada como en estos momentos, tenemos que unir fuerzas de verdad como país, aquí no hay margen para segundas agendas o agendas ocultas, ya llegará el momento cuando salgamos de la pandemia, pero ahora el tema es unir fuerzas en momentos difíciles… aquí hay margen es para hacer y no para estar hablando y diciendo cosas. Tenemos que unirnos porque esta batalla no es solamente de un sector, esta batalla es de cada uno de los panameños”, manifestó Cortizo.

Añadió que este no es momento para estar distrayendo y ni de estar en el “ hay que...”, sino que la situación actual es momento de ayudar, y que si bien es cierto pueden haber diferencias, pero las mismas se pueden hablar.

“Estos no son momento para que cuando estamos como país nadando contra la corriente algunos panameños con motivaciones oscuras lo que hacen es halarle la pierna otros panameños que estamos luchando contra la pandemia, eso no tiene sentido y eso no es amar a la patria, tenemos que amarrarnos los pantalones como panameños y apoyar y seguir nadando contra la corriente pero juntos y después que pase la pandemia nos enfrentamos”, enfatizó el mandatario.

Asimismo hizo un llamado a cada panameño a que se pregunte qué pueden aportar en esta guerra contra un virus mortal y los invitó a ser solidarios unos con otros.

“La solidaridad es el apoyo que le damos a otros en esas situaciones difíciles y no tiene que ser grandes cosas, por muy humilde que uno sea, por muy difíciles que estén las situaciones, si usted en el patio de su casa cosecha ñame, yuca, ñampí, otoe, plátana, con un plátano que ustedes le entreguen al vecino o vecina y un huevo de gallina le hace la diferencia, o decirle vecino qué necesita, qué le puedo ayudar, ese es un gesto de solidaridad”, puntualizó

Las declaraciones fueron dadas por el mandatario durante una gira comunitaria en la provincia de Coclé, donde además expresó algunas palabras recordando al general Omar Torrijos Herrera, al cumplirse este 31 de julio el aniversario 39 de su desaparición física.