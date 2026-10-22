AAUD: dos nuevos consorcios asumirán el servicio desde el 26 de octubre en la ciudad de Panamá

Este jueves, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio la orden de proceder para que dos nuevos consorcios asuman el servicio de recolección de basura en la ciudad de Panamá.
Con este cambio, 82 nuevos camiones compactadores con sistema de contención de lixiviados se suman a la flota. Estos cuentan con GPS y sus recorridos serán monitoreados en tiempo real desde el nuevo Centro de Monitoreo.
Cada unidad tendrá visible un código QR con el que los ciudadanos podrán reportar incidencias o presentar sus quejas sobre el servicio.
¿Qué corregimientos atenderán los nuevos consorcios de recolección de basura?
Las zonas de servicio que atenderá cada empresa son:
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Istmo Green: atenderá la Zona 2, que comprende los corregimientos de San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco, Pueblo Nuevo y Betania.
Aseo Total: atenderá la Zona 3, que comprende los corregimientos de Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres y Ernesto Córdoba Campos.