AAUD: dos nuevos consorcios asumirán el servicio desde el 26 de octubre en la ciudad de Panamá

Este jueves, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) dio la orden de proceder para que dos nuevos consorcios asuman el servicio de recolección de basura en la ciudad de Panamá.

A partir del próximo lunes 26 de octubre, los consorcios Aseo Total e Istmo Green tendrán a su cargo la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos urbanos en las zonas asignadas del distrito capital.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

View this post on Instagram

Con este cambio, 82 nuevos camiones compactadores con sistema de contención de lixiviados se suman a la flota. Estos cuentan con GPS y sus recorridos serán monitoreados en tiempo real desde el nuevo Centro de Monitoreo.

Cada unidad tendrá visible un código QR con el que los ciudadanos podrán reportar incidencias o presentar sus quejas sobre el servicio.

¿Qué corregimientos atenderán los nuevos consorcios de recolección de basura?

Las zonas de servicio que atenderá cada empresa son:

Istmo Green: atenderá la Zona 2, que comprende los corregimientos de San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco, Pueblo Nuevo y Betania.

Aseo Total: atenderá la Zona 3, que comprende los corregimientos de Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres y Ernesto Córdoba Campos.