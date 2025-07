ACODECO: buses colegiales no deben cobrar si no prestan servicio

Si un bus colegial no presta el servicio por causa de paros de clases, no debería cobrarse la mensualidad. Así lo recordó Ramón Abadi Balid, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ).

“Si tú no has prestado un servicio, no deberías cobrar. Obviamente, muchas escuelas seleccionan el bus para una ruta y eso deja en desventaja al padre de familia que sólo puede usar ese sistema de transporte, pues se apoderan de la ruta y no dan opción”, explicó Abadi Balid.

ACODECO: Padres pueden reclamar cobro de buses colegiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1945099551448113414&partner=&hide_thread=false "Si tú no has prestado un servicio no debería cobrar, obviamente muchas escuelas seleccionan el bus para una ruta y deja en desventaja al padre de familia que sólo puede usar ese sistema de transporte y se apoderan de la ruta y no dan opción", Ramón Abadi Balid, administrador de… pic.twitter.com/aXcRCBuxyk — Telemetro Reporta (@TReporta) July 15, 2025

Ante esta situación, ACODECO recomienda a los padres de familia presentar el contrato del servicio de transporte escolar para su revisión.

“Cuando tienen un contrato, tráiganlo con nosotros; es la forma de actuar. Si encontramos que una cláusula es abusiva, podemos actuar y demandar ante los tribunales, y es de oficio”, detalló el administrador. “Cuando tienen un contrato, tráiganlo con nosotros; es la forma de actuar. Si encontramos que una cláusula es abusiva, podemos actuar y demandar ante los tribunales, y es de oficio”, detalló el administrador.

La entidad reitera que su función es proteger los derechos de los consumidores, por lo que hace un llamado a los padres a no quedarse callados y denunciar cualquier práctica que consideren injusta o abusiva.