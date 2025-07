Alcalde Mayer Mizrachi, sobre su primer año de gestión: "Necesitamos gente que resuelva"

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , afirmó durante el noticiero matutino de Telemetro Reporta que no tiene intenciones de postularse como candidato presidencial para las elecciones de 2029, al tiempo que hacía un balance de su primer año de gestión.

"Yo creo que hay demasiadas aspiraciones presidenciales. Todo el mundo quiere ser presidente. Yo creo que lo que necesitamos es gente que resuelva (...) Soy honesto. El objetivo es no encajar, yo estoy aquí en el puesto, llegué hace un año y yo no estoy buscando encajar en el sistema de siempre porque sino, entonces, ¿para qué vine? Lo que estamos tratando y el chip que estoy tratando de cambiar dentro de mi institución es que cada persona que está ahí no representa solo su departamento, sino una voluntad ciudadana de mejorar su ciudad", destacó el alcalde.