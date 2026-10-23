Alcaldía de Panamá aprueba cinco proyectos para Panamá Norte: conoce las obras y su inversión

Cinco proyectos de infraestructura deportiva, cultural y recuperación de espacios públicos recibieron el respaldo de residentes de Panamá Norte durante una consulta pública convocada por la Alcaldía de Panamá, en la que participaron aproximadamente 300 personas. Las iniciativas serán financiadas con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Entre las obras contempladas se encuentran la rehabilitación de instalaciones deportivas, la creación de parques, la construcción de una piscina municipal y un centro comunitario, además del mantenimiento de áreas verdes. Los proyectos buscan mejorar los espacios de recreación y convivencia en distintas comunidades del sector norte del distrito capital.

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¿Cuáles son los cinco proyectos aprobados para Panamá Norte?

Los proyectos que recibieron el respaldo de los participantes en la consulta pública son:

Sector Norte Activo: contempla el mejoramiento de canchas multiuso y campos de fútbol y béisbol, incluyendo drenajes, iluminación y equipamiento, con una inversión de B/.15 millones. Beneficiará a Chilibrillo, en Chilibre; Guarumal, en Caimitillo; Villa Grecia, en Las Cumbres; y La Cabima, sector 9, en Alcalde Díaz. Obtuvo 215 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

contempla el mejoramiento de canchas multiuso y campos de fútbol y béisbol, incluyendo drenajes, iluminación y equipamiento, con una inversión de B/.15 millones. Beneficiará a Chilibrillo, en Chilibre; Guarumal, en Caimitillo; Villa Grecia, en Las Cumbres; y La Cabima, sector 9, en Alcalde Díaz. Obtuvo 215 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Verde al Paso: la segunda etapa norte contempla la creación de parques de bolsillo en 6,000 m² de espacios ambientales y accesibles, con una inversión de B/.2 millones. Incluye sectores de Chilibrillo, Villa Grecia, Villa Cárdenas, Las Malvinas, Ernesto Córdoba, Guarumal y Kuna Nega, en Ancón. Recibió 227 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones.

la segunda etapa norte contempla la creación de parques de bolsillo en 6,000 m² de espacios ambientales y accesibles, con una inversión de B/.2 millones. Incluye sectores de Chilibrillo, Villa Grecia, Villa Cárdenas, Las Malvinas, Ernesto Córdoba, Guarumal y Kuna Nega, en Ancón. Recibió 227 votos a favor, 4 en contra y 15 abstenciones. Piscina Municipal de Caimitillo: el proyecto reformulado contempla una instalación de 5,300 m², próxima al Centro de Desarrollo Comunitario, con baños, vestidores, caminos, aceras, paisajismo, mobiliario urbano y estacionamientos. La inversión será de B/.1.2 millones y obtuvo 229 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones.

el proyecto reformulado contempla una instalación de 5,300 m², próxima al Centro de Desarrollo Comunitario, con baños, vestidores, caminos, aceras, paisajismo, mobiliario urbano y estacionamientos. La inversión será de B/.1.2 millones y obtuvo 229 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Centro Integral Comunitario de Caimitillo: se construirá una primera fase de 555 m² para talleres artísticos, capacitaciones, programas dirigidos a adultos mayores, reuniones vecinales y actividades culturales. Tendrá una inversión de B/.194,000 y recibió 241 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

se construirá una primera fase de 555 m² para talleres artísticos, capacitaciones, programas dirigidos a adultos mayores, reuniones vecinales y actividades culturales. Tendrá una inversión de B/.194,000 y recibió 241 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Panamá Verde: comprende el mejoramiento de plazas, parques, áreas verdes y cementerios mediante trabajos de jardinería, limpieza, control fitosanitario, manejo de desechos, riego, iluminación y rehabilitación de infraestructura. Tendrá una cobertura de 490,614 m² en Panamá Norte y obtuvo 233 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.

La Alcaldía de Panamá informó que estas iniciativas forman parte de los proyectos que serán financiados con fondos del IBI, destinados a obras de infraestructura y mejoramiento de espacios públicos en las comunidades.